Металурги в Маріуполі знизили виробництво, бо немає сировини. За квітень-червень в Європу не поставлено 1 млн тонн української залізної руди, яку продали.

Українські металурги змушені скорочувати обсяги виробництва через збої та обмеження перевезень по залізниці. Критична ситуація, як зазначають виробники, спостерігається на ділянці Комиш-Зоря-Волноваха, що веде до Маріуполя.

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Через затримки залізничних вагонів один з меткомбінатів регіону зараз виробляє вдвічі менше продукції, ніж дозволяють виробничі потужності підприємства, про це повідомляє телеканал 24.

За словами експертів, технічні можливості перегону Комиш-Зоря-Волноваха зараз не задовольняють потреби металургів, що загрожує скороченням ВВП України.

Металурги в Маріуполі знизили виробництво, бо немає сировини. За квітень-червень в Європу не поставлено 1 млн тонн української залізної руди, яку продали. І по всій країні зриваються програми дорожнього будівництва. У мене питання, що ж все-таки відбувається постійно на "Укрзалізниці"? І прохання – допомогти "Укрзалізниці", щоб не було проблем з економікою України, – заявив член парламентського комітету з питань транспорту Володимир Гусак.

Крім незадовільної пропускної здатності, також вказувалося на поганий стан локомотивів. Через їхню зношеність залізниця скорочує кількість вагонів у складах поїздів. А це суттєве зменшує обсяги перевезень готової продукції.