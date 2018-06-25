Американські інвестори готові вкласти в надра України 100 мільйонів доларів

Представники американського бізнесу мають наміри почати роботи з пошуку та видобутку вуглеводнів.

Відбулася зустріч очільника Держгеонадр України Олега Кирилюка з керівництвом американських компаній SigmaBleуzer, Aspect Holding та Energy Transfer, які зацікавлені в інвестуванні у видобувну галузь в Україні.

Під час зустрічі керівник Служби проінформував представників бізнесу про те, як буде забезпечуватись прозорість та рівність для всіх претендентів при проведенні конкурсів на право видобування надр.

Нагадаємо, нещодавно Уряд України суттєво спростив правила та умови ведення бізнесу у видобувній галузі. Держменеджер також запропонував потенційним інвесторам розглянути ділянки надр, які на сьогодні підготували геологи Держгеонадр для продажу на аукціоні.

"Держгеонадрам України надзвичайно важлива підтримка для зміцнення та підвищення ефективності видобувної галузі. На сьогодні ми можемо Вам запропонувати до 50 перспективних нафтогазоносних ділянок на шельфі і суходолі. Також найближчим часом планується оголошення конкурсу на отримання ліцензій на умовах СРП", – наголосив Кирилюк.

На що представники американського бізнесу поінформували про свої наміри та інвестиційні плани для здійснення пошуку та видобутку вуглеводнів.

"Нам цікава співпраця на території вашої країни. Ми довго вивчали потенціал українських надр, особливо у сфері видобутку нафтогазоносних ділянок. Стратегія нашої компанії – освоєння майданчиків, на яких ніколи не здійснювалась промисловий видобуток на умовах заключення угоди про розподіл продукції. Нас цікавлять площі понад 500 квадратних кілометрів на умовах СРП. На першому етапі ми готові вкласти інвестиції - 100 мільйонів доларів. Ми готові нести солідарну відповідальність по зобов’язаннях, передбачених такою угодою для забезпечення собі довгострокових прав згідно українськогозаконодавства. Ми будемо сплачувати податки, ділитися з Державою видобутою продукцією за користування надрами. Сподіваюсь, якщо ми це зробимо за нами послідує багато хто", - заявив Майкл Блейзер - президент інвестиційної компанії "SigmaBleyzer".

Також під час зустрічі Олег Кирилюк роз’яснив американським інвесторам суть останніх урядових реформ у видобувній галузі - введення розподілу ділянок тільки через відкриті та прозорі конкурси, відміну погоджень місцевої влади при розробці шельфу, введення європейської моделі сплат за надра, відміну норми про відсутність бюджетних боргів компанії для участі в конкурсі, спрощення в сфері екологічних узгоджень.

За підсумками розмови сторони домовились продовжити робочі контакти з метою реалізації масштабних інвестпроектів в Україні.

Довідка. SigmaBleyzer - це приватна компанія з інвестиційною та операційною історією в Україні, що працює вже 25 років. Це найбільший та найдосвідченіший приватний інвестор у Східній Європі. Маючи офіси у Техасі та у всій Східній Європі, компанія SigmaBleyzer спеціалізується на залученні та управлінні інвестиціями в різних сферах економіки, від кабельного телебачення, кондитерки, роздрібної мережі споживчих товарів до аграрного та енергетичного секторів. Компанія вже інвестує в українську економіку понад 1 мільярд доларів.