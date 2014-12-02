Через бойовиків держпідтримку вугільної промисловості скоротять на 3 млрд гривень

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України скоротити обсяг державної підтримки вугільної і торф'яної промисловості на 3 млрд грн у зв'язку з воєнною агресією на сході країни, говориться в урядовому законопроекті про зміни до держбюджету, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Раніше обсяг закладених коштів, оформлених як бюджетні дотації вугільним підприємствам, становив близько 11 млрд грн.

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«Скоротити витрати на 3,044 млрд грн, передбачені в державному бюджеті на підтримку вугільної і торфовидобувної промисловості, у зв'язку з воєнною агресією на сході України», - говориться в пояснювальній записці до проекту закону.

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Зокрема, на 537,7 млн грн скорочено фінансування програми реструктуризації вугільної і торфовидобувної промисловості, на 90,9 млн грн зменшено фінансування заходів рятувальників, на 1,83 млрд грн скорочено державну підтримку безпосередньо вуглевидобувних підприємств, яка направляється на покриття видатків із собівартості готової вугільної продукції. Фінансування заходів щодо охорони праці і підвищення безпеки, включаючи оснащення приладами з контролю шахтної атмосфери, скорочено на 60 млн грн, програми технічного переозброєння шахт - на 70,7 млн грн.

Крім того, зменшено видатки на часткове відшкодування процентних платежів за запозиченнями, здійсненими на внутрішньому ринку, – на 432,4 млн грн, на фінансування проектів з диспетчерського контролю – на 20 млн грн, на підтримку Центру комплексної безпеки підприємств – на 5,4 млн грн.

Цим самим законопроектом пропонується спрямувати зазначені кошти на обслуговування державного боргу, а також виконання боргових зобов'язань за кредитами, виданими для реалізації інфраструктурних і соціально значущих проектів.

Зокрема, на 35,3 млн грн збільшено фінансування програми виконання боргових зобов'язань за кредитом держпідприємства «Укрмедпоставка», на 112 млн грн – програми виконання боргових зобов'язань за кредитом держпідприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту». Також на 1,99 млрд грн збільшено фінансування обслуговування державного боргу, на 746,4 млн грн - виконання боргових зобов'язань за кредитами проектів «Циклон-4» і «Створення національної супутникової системи зв'язку», на 164,4 млн грн – виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під проекти футбольного чемпіонату Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, Україна з квітня поточного року веде антитерористичну операцію в Луганській і Донецькій областях. Причому в зоні АТО розташовані близько 80% усіх шахт. Близько половини шахт не підконтрольна українському уряду.

У серпні цього року Міністерство енергетики і вугільної промисловості ухвалило рішення скоротити обсяг прямих дотацій з бюджету для державних шахт на 15% - до 11 млрд грн із запланованих 13 млрд грн. Разом з тим, саме із серпня Міненерговугілля не фінансує жодних дотацій шахтам Донбасу.

У 2013 році державні вугільні шахти України збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.