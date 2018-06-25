Україна опустилася на 14-е місце рейтингу виробників сталі

Минулого місяця наша країна виробила майже 1,7 мільйона тонн сталі.

Українські металурги в травні 2018 року порівняно з травнем минулого року збільшили виробництво сталі на 2,9% - до 1,695 мільйона тонн, опустившись при цьому з 13-го на 14-е місце в списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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За підсумками січня-травня поточного року Україна збільшила виробництво сталі порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 0,4% - до 8,68 мільйона тонн, зберігши при цьому 13-е місце в світовому рейтингу виробників сталі.

Згідно з повідомленням, у травні лідерство в рейтингу традиційно зберіг Китай з показником 81,127 мільйона тонн (зростання на 8,9% до травня 2017 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися наступним чином: Японія (9,093 мільйона тонн, +1,8%), Індія (8,822 мільйона тонн, +7,6%), США (7,107 мільйона тонн, +3%), Росія (6,23 мільйона тонн, +6%), Південна Корея (6,227 мільйона тонн, +3%), Німеччина (3,9 мільйона тонн, +2,6%), Туреччина (3,325 мільйона тонн, +0,5%), Бразилія (2,678 мільйона тонн, -8,6%).

В цілому в травні 2018 року порівняно з травнем минулого року 64 країни, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 6,6% - до 154,856 мільйона тонн.

Згідно зі звітом асоціації, за січень-травень позиції лідера продовжує утримувати Китай - 369,859 мільйона тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 5,4%).

Далі слідують: Японія (44,217 мільйона тонн, +0,7%), Індія (44,123 мільйона тонн, +4,7%), США (34,846 мільйона тонн, +2,8%), Росія (30,027 мільйона тонн, +2%), Південна Корея (29,94 мільйона тонн, +3,7%), Німеччина (18,685 мільйона тонн, +0,4%), Туреччина (15,85 мільйона тонн, +4,3%), Бразилія (14,272 мільйона тонн, +1,4%).

За 5 місяців 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року 64 країни, що входять в рейтинг WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 4,3% - до 729,216 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2017 року опустилася на 12-е місце, скоротивши виробництво сталі на 6,4% порівняно з 2016 роком – до 22,7 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-е місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 мільйона тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-е місце з результатом виплавки 27,2 мільйона тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого було найбільш помітно в 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-е місце в галузевому рейтингу. У 2016 році наша країна також зберегла 10-е місце в рейтингу.