General Electric вирішила продати один із відділів — WSJ

Сума угоди може становити понад 3 мільярди доларів.

Американська промислова корпорація General Electric веде переговори про продаж відділу з виробництва промислових двигунів, що генерують електроенергію.

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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на The Wall Street Journal.

Сума угоди може становити понад 3 мільярди доларів.

Публічно про угоду можуть повідомити вже 25 червня, якщо сторони домовляться про всі її аспекти.

Промислові двигуни, що виробляє відділ, який General Electric збирається продати, використовуються для генерації електроенергії з відновлювальних джерел.

Покупцем цього активу може стати компанія Advent International.

Нагадаємо, акції General Electric 26 червня будуть виключені з індексу Dow Jones Industrial Average.