Трамп пригрозив Harley-Davidson "нечуваними податками" у разі перенесення виробництва

Трамп вважає, що співробітники Harley-Davidson і покупці мотоциклів, що випускаються компанією, вже "дуже злі" у зв'язку з планами компанії перенести виробництво з США в інші країни.

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на заяву виробника культових мотоциклів Harley-Davidson про плани перенести частину виробництва за межі США у зв'язку із запровадженням мит з боку Євросоюзу у відповідь на рішення Вашингтона обкласти митом товари з Європи та низки інших країн.

Свою думку Дональд Трамп висловив на сторінці в Twitter.

"Раніше в цьому році Harley-Davidson говорили, що перенесуть значну частину виробництва з Канзасу в Таїланд. Це було задовго до того, як стало відомо про мита. Вони просто використовують мита/торгову війну в якості виправдання. Хочуть показати, наскільки несправедливою є торгівля, але ми це виправимо", - пише Дональд Трамп. "Ми змусимо інші країни відмовитися від мит та торговельних бар'єрів, що вони нечесно використовували проти наших фермерів, працівників і компаній. Ми освоюємо закриті ринки і розширюємо зони впливу. Вони повинні грати чесно чи платити мита!", - заявив глава Білого дому.

Читайте такожЄвросоюз схвалив торгові контрсанкції проти США

За словами Трампа, Harley-Davidson "не зможе продати назад в США мотоцикли без сплати великих податків".

Глава Білого дому вважає, що співробітники Harley-Davidson і покупці мотоциклів, що випускаються компанією, вже "дуже злі" у зв'язку з планами компанії перенести виробництво із США до інших країн.

"Ні за яких обставин Harley-Davidson не може вироблятися в іншій країні! Співробітники і клієнти вже дуже злі на них. Якщо вони переїдуть, побачите, це буде початком кінця", - написав Трамп.

Він також попередив, що в разі перенесення виробництва за межі США компанію "обкладуть податками, як ніколи раніше".

Раніше УНІАН повідомляв, що культовий американський виробник мотоциклів Harley-Davidson планує перенести частину свого виробництва із США в інше місце. Перенесення заплановане, щоб в майбутньому уникнути нових мит, введених з боку Євросоюзу минулого тижня.