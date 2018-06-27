США звинуватили Євросоюз і Китай в ігноруванні правил СОТ

Торговий представник США заявив, що мита у відповідь на адресу американських товарів завдають шкоди міжнародній торговельній системі і свідчать про перекручування правил СОТ.

Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер звинуватив країни ЄС і членів Світової організації торгівлі (СОТ), які ввели імпортні мита на товари зі США, в ігноруванні правил СОТ.

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"Місяцями ЄС, Китай та інші критикували торговельну політику Сполучених Штатів, виступаючи при цьому за СОТ. Але їх недавні мита доводять, що вони просто ігнорують правила СОТ, як тільки це стає їм вигідно", — йдеться в заяві Лайтхайзера, опублікованій в середу на сайті відомства, передає Прайм.

За його словами, мита США законні, оскільки спрямовані на захист інтересів національної безпеки, що передбачено нормами СОТ. На його думку, стаття 21 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі дає членам СОТ широкі права вчиняти дії, щоб за необхідності забезпечити свою безпеку. І кожна країна повинна мати право самостійно вирішувати, що їй треба для цього зробити, впевнений торговий представник Сполучених Штатів.

"На відміну від цього Європейський Союз склав необґрунтовану юридичну теорію, щоб виправдати негайне введення мит на американський експорт. Інші члени СОТ, включаючи Китай, зайняли аналогічну позицію", — говорить Лайтхайзер.

Мита у відповідь на адресу американських товарів, на його думку, завдають шкоди міжнародній торговельній системі і свідчать про перекручування правил СОТ. У зв'язку з цим, заявив він, США "вживуть всіх необхідних заходів відповідно до власного і міжнародного законодавства, щоб захищати свої інтереси".

У березні стало відомо, що Вашингтон вводить мита на ввезені в США сталь і алюміній — 25% і 10% відповідно. Щодо ЄС, Мексики і Канади дане рішення було введено в дію з 1 червня.

У відповідь ЄС ввів додаткові мита в 25% з 22 червня на імпорт певної продукції зі Сполучених Штатів на загальну суму приблизно 2,8 мільярда євро. Китай оголосив про введення ввізного мита в 25% на 659 найменувань товарів з США. Індія підвищить мита на імпорт ряду сільськогосподарських товарів, продуктів зі сталі і залізної руди зі США аж до 60%.