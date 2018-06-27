Українська металургія може зупинитися: в "Азовсталі" назвали причину

Якщо через брак сірчаної кислоти встануть коксохіміки - по ланцюжку зупиниться вся вітчизняна металургія.

Обмеження ввезення в Україну сірчаної кислоти вдарить по всій економіці країни, оскільки нестача цього виду сировини здатна зупинити вітчизняну металургію, яка є однією з основних галузей України.

Про це повідомив директор металургійного комбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі, пише "Обозреватель".

"Якщо через брак сірчаної кислоти встануть коксохіміки - по ланцюжку зупиниться вся вітчизняна металургія. Таким чином, те, що не вдалося поки Укрзалізниці, намагається завершити держава в особі МЕРТ. Тільки не зрозуміло, в чиїх інтересах воно діє в даній ситуації? Абсолютно очевидно, що не в інтересах країни, економіка якої сильно залежить від отриманої металургами валютної виручки", - заявив Цкітішвілі.

Як повідомляється в матеріалі, розслідування Міжвідомчої комісії, яка може ввести квоти на імпорт сірчаної кислоти в Україну, ініціювали два українських підприємства - "Східний ГЗК" і "Сумихімпром".

"Що цікаво, сірчана кислота - лише побічний продукт їх виробництва. І в кращому випадку вони можуть поставляти 30 тисяч тонн сірчаної кислоти на рік, у той час як внутрішньому ринку необхідно до 240 тисяч тонн. Залишається неясним, про який захист вітчизняного виробника може йти мова, коли всі вироблені в країні обсяги сірчаної кислоти і так безперешкодно реалізуються внутрішнім споживачам", - йдеться в матеріалі.

Нестача української кислоти вже очевидна промисловцям, сировина поступає на підприємства з перебоями. Крім банальної нестачі обсягу існує недолік цистерн для перевезення. При цьому, будь-яка затримка загрожує промисловим підприємствам зупинкою.

"Останнім часом маріупольські металурги зіткнулися з великими труднощами: "Укрзалізниця" не може забезпечити доставку необхідних обсягів сировини і своєчасно вивезти всю готову продукцію. Тепер до цієї проблеми може додатися нова: комісія МЕРТ всерйоз розглядає варіант введення обмежень на імпорт сірчаної кислоти. При тому, вітчизняні виробники, що залишилися на ринку - для яких, як всі знають, цей продукт є побічним - не можуть забезпечити коксохіміків навіть чвертю необхідних їм обсягів", - заявив генеральний директор металургійного комбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі.