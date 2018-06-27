Нацкомісія зберегла тарифи на електроенергію для промисловості

Лише для 5 з 32 компаній тариф змінився більш ніж на 1%.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила роздрібні тарифи на електроенергію для непобутових споживачів (включаючи промисловість) на третій квартал 2018 року. Інформація про нові тарифи опублікована на сайті регулятора.

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Згідно з повідомленням, 27 з 32 компаній тарифи для споживачів першого класу напруги (отримують електричну енергію з напругою понад 35 кВ) і другого класу напруги (підключені до мереж з напругою до 35 кВ) на третій квартал порівняно з другим кварталом зміняться незначно (в межах 1%).

Тоді як для трьох компаній тариф збільшився: "Запоріжжяобленерго" на 1,98% до 170,45 коп/кВт-година з першого класу і на 1,78% до 211,06 коп/кВт-година з другого класу; "Тернопільобленерго" на 2,3% до 189,75 коп/кВт-година для першого класу і на 2,06% до 243,023 коп/кВт-година другого класу; "Чернівціобленерго" на 1,62% до 182,2 коп/кВт-година для першого класу і на 1,47% до 232,57 коп/кВт-година другого класу.

Також для двох компаній тариф знизився: "Енергія-Новий Розділ" на 1,89% до 167,6 коп/кВт-година для першого класу і на 1,63% до 213,8 коп/кВт-година другого класу; "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" на 1,5% до 157 коп/кВт-година для першого класу і на 1,26% до 191,6 коп/кВт-година другого класу.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП збільшила роздрібні тарифи на електроенергію для побутових споживачів (включаючи промисловість) на другий квартал 2018 року по порівнянні зі ставками тарифів, які діють у березні, на 2,1-9,1%.

Наприкінці грудня 2017 року регулятор затвердив середньорічне значення оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік на рівні 1,562 грн за МВт-год (без ПДВ), що на 14,4% було вище попереднього показника. На основі цього значення регулятор щомісяця розраховує тарифи на електроенергію для промислових споживачів.

Наприкінці квітня минулого року Нацкомісія затвердила тарифи на березень. Для споживачів-абонентів деяких енергокомпаній вартість електроенергії зросла, а для деяких знизилася, діапазон зміни ставки тарифу становить від -1,7% до +3%.