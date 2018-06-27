США скасували мита на українську аміачну селітру

Антидемпінгове мито на аміачну селітру було введено в США 12 вересня 2001 року в розмірі 156,29%.

Міністерство торгівлі США скасувало антидемпінгові мита на аміачну селітру (нітрат амонію), через які українські виробники не могли постачати це добриво на американський ринок.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"В офіційному віснику США "Federal Register" від 18 червня 2018 року повідомляється, що за результатами п'ятирічного перегляду антидемпінгових заходів Міністерство торгівлі США прийняло рішення про припинення з 12 червня 2018 року заходів щодо українського нітрату амонію у зв'язку із закінченням строку їх застосування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється в прес-релізі, Міністерство торгівлі США ініціювало проведення перегляду раніше прийнятого рішення з метою скасування антидемпінгових заходів щодо аміачної селітри, призначеної для використання в сільському господарстві, походженням з України та скасувало порядок сплати цього мита. Відповідне рішення Міністерства торгівлі США надає можливість доступу українських виробників аміачної селітри на американський ринок.

Нагадаємо, антидемпінгове мито щодо аміачної селітри було введено в США 12 вересня 2001 року в розмірі 156,29%.