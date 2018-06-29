Росія подала позов до СОТ через мита США

Американський президент Дональд Трамп ввів з 23 березня 25-відсоткове мито на імпорт сталі і 10-відсоткове на ввезення алюмінію.

Росія подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) для оскарження додаткових мит США на сталь і алюміній.

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Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку країни з посиланням на голову відомства Максима Орєшкіна, передає Рейтер.

“Причиною позову стали численні порушення правил СОТ, допущені США під час введення даної міри. Крім Росії позови до США раніше направили Китай, Індія, Європейський Союз, Канада, Мексика та Норвегія", - наводить прес-служба слова Орєшкіна.

“Консультації – перша стадія процедури вирішення суперечок у СОТ, передбачена для пошуку сторонами взаємоприйнятних шляхів врегулювання спору. Якщо в ході консультацій такі шляхи не будуть знайдені, Росія зможе звернутися до СОТ з проханням про створення третейської групи для розгляду спору", - сказано в повідомленні.

Американський президент Дональд Трамп ввів з 23 березня 25-відсоткове мито на імпорт сталі і 10-відсоткове на ввезення алюмінію. З червня тарифи також набули чинності для ЄС, Канади і Мексики, яким США давали відтермінування.

США стверджують, що введення мит пов'язане з питаннями національної безпеки і не входить у сферу компетенції СОТ, проте Росія, Китай, Індія і Європейський Союз не згодні з позицією Вашингтона і кажуть, що мита є "засобом захисту", тому провідні країни-експортери повинні отримати компенсацію.

Росія у відповідь пообіцяла ввести додаткові мита на імпорт американських товарів, що мають аналоги в РФ. За оцінками Москви, в результаті дій США сума сплачуваних Росією імпортних мит зросте на $538 мільйонів в рік.