Канада введе мита на американську продукцію

23:39, 29 червня 2018
Промисловість
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляє Reuters, про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

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Згідно з інформацією, мита будуть введені на йогурти, каву, туалетний папір і спальні мішки. Ставка нових ввізних мит на деякі американські товари складе 15% і 25%. Відзначається, що загальний обсяг ввезених товарів, які торкнуться нові мита, складе 12,6 млрд доларів.

"Ми не будемо влаштовувати ескалацію, але і не відступимо", - заявила Фріланд.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня президент США Дональд Трамп підписав прокламації про введення імпортного мита на сталь у розмірі 25% і на алюміній у розмірі 10%. За словами Трампа, мито не вводитиметься протягом 15 днів, і в цей час США стежитимуть за реакцією своїх торгових партнерів. Крім того, Трамп зазначив, що мито на імпорт сталі та алюмінію з Мексики і Канади не буде діяти, поки ведуться переговори про перегляд Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA).

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Теги: #Канада#США#скасування мита