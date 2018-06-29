Канада введе мита на американську продукцію

Загальний обсяг ввезених товарів, які торкнуться нові мита, складе 12,6 млрд доларів.

У липні уряд Канади введе мита на імпорт деяких товарів зі США.

Як повідомляє Reuters, про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

Читайте такожРосія подала позов до СОТ через мита США

Згідно з інформацією, мита будуть введені на йогурти, каву, туалетний папір і спальні мішки. Ставка нових ввізних мит на деякі американські товари складе 15% і 25%. Відзначається, що загальний обсяг ввезених товарів, які торкнуться нові мита, складе 12,6 млрд доларів.

"Ми не будемо влаштовувати ескалацію, але і не відступимо", - заявила Фріланд.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня президент США Дональд Трамп підписав прокламації про введення імпортного мита на сталь у розмірі 25% і на алюміній у розмірі 10%. За словами Трампа, мито не вводитиметься протягом 15 днів, і в цей час США стежитимуть за реакцією своїх торгових партнерів. Крім того, Трамп зазначив, що мито на імпорт сталі та алюмінію з Мексики і Канади не буде діяти, поки ведуться переговори про перегляд Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA).