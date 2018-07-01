Tesla поставила рекорд по випуску автомобілів за тиждень

Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter написав про 7 тисяч виготовлених автомобілів за 7 днів.

Компанія Tesla збільшила обсяги випуску автомобілів Tesla Model 3 до 5 тис. одиниць на тиждень.

Про це Reuters повідомили два неназваних працівника заводу в Каліфорнії.

5-тисячний автомобіль пішов з конвеєра о 5 ранку за місцевим часом. За словами одного з джерел, невідомо, чи зможе Tesla надалі підтримувати такий обсяг виробництва.

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У внутрішній розсилці працівникам компанії, з якою ознайомився Reuters, засновник Tesla Ілон Маск написав, що компанія досягла своєї мети у 5 тисяч автомобілів марки Model 3. "Думаю, ми стали справжньою автомобільною компанією", - цитує видання слова Маска з листа. Також наголошується, що сумарно Tesla виробила за тиждень 7 тисяч автомобілів марок Model 3 і Model X.

Tesla підтвердила Reuters зміст внутрішнього листа.

Пізніше Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter написав про 7 тисяч виготовлених автомобілів за 7 днів.

7000 cars, 7 days

♥️ Tesla Team ♥️ — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2018

Як повідомляв УНІАН раніше, Ілон Маск у квітні цього року пояснив призупинення виробництва Tesla Model 3 на декількох заводах підготовкою до збільшення виробництва до 6 тисяч одиниць на тиждень до кінця червня.