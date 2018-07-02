Без сірчаної кислоти виробництво на меткомбінатах України знизиться - директор заводу

11:52, 02 липня 2018
Промисловість
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scaletrainsclub.com

Про це повідомив "Обозревателю" директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

За словами Магомедова, зниження виробництва коксу, де використовується сірчана кислота автоматично відіб'ється на промисловості.

"Сподіваюся, що держава усвідомлює: металургійна галузь - одна з опор української економіки. А ми поставляємо наш кокс на меткомбінати. Не буде у нас сірки - буде знижуватися виробництво, не зможемо постачати кокс в потрібних обсягах, а значить буде знижуватися виробництво і на металургійних комбінатах", - заявив Муса Магомедов.

Як повідомляється в матеріалі Магомедова, опублікованому на сайті, розслідування Міжвідомчої комісії, яка може ввести квоти на імпорт сірчаної кислоти в Україну, ініціювали два українських підприємства - "Східний ГЗК" і "Сумихімпром".

"Введення мит може стати сильним ударом не тільки по металургах, але і по всіх українцях. Так, приблизно четверта частина споживчого кошика – товари, які завозяться в Україну. Якщо подорожчання сірки призведе до падіння експорту, курс гривні знизиться, а зростання цін на споживчі товари та продукти харчування прискориться", - йдеться в матеріалі.

Крім того, вказується, що брак української кислоти вже очевидний для промисловців, сировина поступає на підприємства з перебоями. Крім банальної нестачі обсягу існує недолік цистерн для перевезення.

Як повідомляє видання, проблеми з поставками сірки в Україні розпочалися в 2014 році. Фактично, анексія Криму і військові дії на Донбасі залишили підконтрольну частину країни без продукції "Кримського титану" і "Костянтинівського хімзаводу", які забезпечували понад 50% поставок.

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