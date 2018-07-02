Без сірчаної кислоти виробництво на меткомбінатах України знизиться - директор заводу

Обмеження ввезення в Україну сірчаної кислоти призведе до зниження роботи металургійних виробництв.

Про це повідомив "Обозревателю" директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

За словами Магомедова, зниження виробництва коксу, де використовується сірчана кислота автоматично відіб'ється на промисловості.

"Сподіваюся, що держава усвідомлює: металургійна галузь - одна з опор української економіки. А ми поставляємо наш кокс на меткомбінати. Не буде у нас сірки - буде знижуватися виробництво, не зможемо постачати кокс в потрібних обсягах, а значить буде знижуватися виробництво і на металургійних комбінатах", - заявив Муса Магомедов.

Як повідомляється в матеріалі Магомедова, опублікованому на сайті, розслідування Міжвідомчої комісії, яка може ввести квоти на імпорт сірчаної кислоти в Україну, ініціювали два українських підприємства - "Східний ГЗК" і "Сумихімпром".

"Введення мит може стати сильним ударом не тільки по металургах, але і по всіх українцях. Так, приблизно четверта частина споживчого кошика – товари, які завозяться в Україну. Якщо подорожчання сірки призведе до падіння експорту, курс гривні знизиться, а зростання цін на споживчі товари та продукти харчування прискориться", - йдеться в матеріалі.

Крім того, вказується, що брак української кислоти вже очевидний для промисловців, сировина поступає на підприємства з перебоями. Крім банальної нестачі обсягу існує недолік цистерн для перевезення.

Як повідомляє видання, проблеми з поставками сірки в Україні розпочалися в 2014 році. Фактично, анексія Криму і військові дії на Донбасі залишили підконтрольну частину країни без продукції "Кримського титану" і "Костянтинівського хімзаводу", які забезпечували понад 50% поставок.