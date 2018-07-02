Аналітики заявили про необхідність ремонту всього парку українських цистерн для перевезення сірчаної кислоти

Практично весь наявний в Україні парк цистерн для перевезення сірчаної кислоти вимагає проведення капітально-відновлювальних ремонтів

Про це йдеться в інформаційно-аналітичних матеріалах, підготовлених ДП «Укрпромзовнішекспертиза» для спеціального розслідування щодо імпорту сірчаної кислоти та олеуму, проведеного Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (МКМТ) при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ), пише uaprom.

«З урахуванням віку (рік побудови) практично весь наявний в Україні парк цистерн для перевезення сірчаної кислоти вимагає проведення капітально-відновлювальних ремонтів. Сумарна вартість їх проведення може скласти 183,6 млн. грн. або близько $7 млн.», - йдеться в документі.

За інформацією УПЕ, загальний парк цистерн для перевезення кислоти в Україні станом на червень 2018 року становить 272 одиниці. Велика частина цистерн (180 од. або 66,2%) побудована до 1990 року і має вік понад 27 років. Третина цистерн побудована в 1991-1993 рр. і має вік понад 25 років.

Рік введення в експлуатацію Червень 2018 р. Частка, % до 1980 р. (включно) 4 1,5 1981-1985 рр. 112 41,2 1986-1990 рр .. 64 23,5 1990-1993 рр. 92 33,8 Всього 272 100

При цьому, як зазначає УПЕ, згідно з «Положенням про систему технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів, допущених до використання на залізничні колії загального користування в міжнародному сполученні, прийнятого на 47-му засіданні Ради залізничного транспорту 23 листопада 2007 р., нормативний термін експлуатації цистерн для перевезення сірчаної кислоти становить 18 років.

«Сірчана кислота належить до групи небезпечних вантажів (клас 8 «Корозійні (їдкі) речовини»), що обумовлює особливий режим її перевезення. Правила перевезення небезпечних вантажів регулюються Законом України «Про перевезення небезпечних вантажів» та «Правилами перевезення небезпечних вантажів». Перевозять сірчану кислоту в спеціалізованих залізничних цистернах. Згідно вищезазначених закону та правил, допускається використання та експлуатація тільки технічно справних цистерн. Забороняється подавати під навантаження сірчаної кислоти цистерни без технічного огляду і документально підтвердженої технічної придатності до перевезення», - констатується в документах УПЕ.