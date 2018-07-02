"Не потягнуть": в "Антонові" відповіли на плани РФ будувати "Руслан" під новим брендом

Навіть якщо Росія намагатиметься реалізувати проект, це буде зовсім інший літак, який не буде випускатися під брендом Ан, зазначає президент ДП Антонов Олександр Донець.

Росія не зможе самостійно реалізувати проект з виробництва важкого далекого транспортного літака Ан-124-100 "Руслан".

Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив президент ДП Антонов Олександр Донець, коментуючи плани РФ відновити серійне виробництво літаків "Руслан" на заводі " Авіастар в Ульяновську.

Читайте також«Укроборонпром» призначив президента «Антонова»

"Наскільки я пам'ятаю, Ульяновськ випустив останній Ан-124 в 2004 році. Це всі так звані заділи, що залишилися з радянських часів. Зараз багато компаній, які брали участь в кооперації з будівництва Руслана, перестали існувати. Крім того, Ан-124 - це аналогова машина. На сучасний літак потрібно встановлювати цифрове обладнання. Це інший рівень, тобто практично повне перепроектування машини. В реалізацію цієї програми потрібно вкласти великі кошти. Навіть не мільйони, а сотні мільйонів доларів. Я не думаю, що зараз Росія готова потягнути такий проект. Чим можуть похвалитися фірми, які залишилися в РФ після розпаду СРСР? У Ільюшина на підході Іл-276, але це після 20 років безмовності. Де проекти Туполєва, Яковлева? Щоб створювати нові машини, повинна бути школа, її потрібно підтримувати", - зазначив Олександр Донець.

Він додав, що навіть якщо Росія намагатиметься реалізувати проект, це буде зовсім інший літак, який не буде випускатися під брендом Ан.

Як повідомляв УНІАН, у Росії заявили про бажання побудувати "новий" літак на базі українського гіганта Ан-124 "Руслан". Російські інженери планують модернізувати авіоніку, конструкцію шасі, а також поміняти у повітряного судна двигуни.