У США мають намір заборонити російські ракетні двигуни

Про це повідомили у вівторок помічники конгресменів, передає Reuters.

Законопроект забороняє United Launch Alliance (ULA), СП Boeing Co і Lockheed Martin Corp, використовувати російські ракетні двигуни РД-180 для виведення в космос американських військових і розвідувальних супутників у випадку, якщо вони не були куплені до анексії Криму Росією цього року.

Операція, що і так що викликала питання, знову опинилася у центрі уваги в листопаді після публікації статті Reuters, автори якої вказують, що крихітна компанія, яка наполовину належить російському НВО Энергомаш, може заробити на ній $93 мільйони за рахунок надбавок до ціни. Ці витрати покриваються в угоді, незважаючи на те, що за підсумками аудиторської перевірки Пентагоном у 2011 році попередній і багато в чому аналогічний контракт із посередником - фірмою RD Amross із Флориди - був оскаржений.

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"Буде дозволено використовувати двигуни, які вже були отримані за контрактом на момент вторгнення у Крим", - повідомив один із помічників конгресмена.

"Усе, що після цього - використовувати не можна".

В ULA укладено $11-мільярдний контракт із ВПС США на 36 запусків. Рішення про заборону купувати російські двигуни означає, що ULA доведеться шукати інші двигуни для проведення 14 запусків, повідомили помічники конгресменів.

ULA використовує РД-180 у ракеті Atlas 5, але компанія також може задіяти ракети Delta 4, для яких російські двигуни не потрібні.

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Представник ULA Джессіка Рай сказала, що РД-180 були надійним двигуном для Atlas 5, проте компанія співпрацює з компанією Blue Origin, створеною засновником Amazon.com Джеффом Безосом, з метою розробки нового американського двигуна, який буде готовий до 2019 року.

За її словами, кілька досліджень показали, що заборона на використання РД-180 до появи американського двигуна коштуватиме кілька мільярдів доларів додаткових витрат.

Очікується, що компромісний варіант законопроекту про національну оборону (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2015 рік Палата представників обговорить вже цього тижня. Для набуття чинності документ має отримати схвалення обох палат Конгресу, після чого має бути підписаний президентом США.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сенат США виділив $100 млн для заміни російських ракетних двигунів.