Обмеження імпорту сировини для української промисловості обвалить курс гривні – експерт

Сірчана кислота – важлива сировина для металургійного комплексу. Введення будь-яких обмежень неминуче призведе до подорожчання сірки, зазначив голова об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

Обмеження ввезення до України сірчаної кислоти призведе до зростання курсу долара.

Про це повідомив "Обозревателю" голова об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков у матеріалі "Чи злетить долар і впаде виробництво: чим українцям загрожують квоти на сірчану кислоту".

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"Сірчана кислота – важлива сировина для металургійного комплексу. Введення будь-яких обмежень неминуче призведе до подорожчання сірки. Слідом збільшиться собівартість виробництва продукції металургійного комплексу, велика частка якої йде на експорт. Зараз українська металургійна продукція користується попитом на світових ринках, в тому числі й завдяки низькій ціні. Якщо вартість збільшиться, слідом впадуть й обсяги продажів, а разом з ними – валютна виручка, яка дозволяє утримувати курс гривні", – заявив Каленков.

Як повідомлялося раніше, близько третини всього українського експорту за кордон становить продукція саме гірничо-металургійного комплексу.

Розслідування Міжвідомчої комісії, яка може ввести квоти на імпорт сірчаної кислоти в Україні, ініціювали два українських підприємства – "Східний ГЗК" і "Сумихімпром", – йдеться у матеріалі.

Водночас введення квот і підвищення мит – це ніщо інше, як спроба недобросовісної конкуренції з боку виробників сірчаної кислоти в Україні. Про це в матеріалі заявив член транспортного комітету парламенту Володимир Гусак.

"Я можу пояснити спроби цих двох підприємств – "Східного ГЗК" і "Сумихімпром" – обмежити конкуренцію і спробувати через уряд вирішити проблеми якоїсь власної неефективності. Але це може мати дуже шкідливі наслідки для економіки України в цілому", – пояснив нардеп.