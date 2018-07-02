«Антонов» хоче випустити до 10 літаків за 5 років

За словами президента ДП, найбільш реальна цифра - 8 машин, але в ідеалі хочуть зробити 10.

У найближчі п'ять років державне підприємство «Антонов», за сприятливого сценарію, розраховує випустити мінімум 5-8 літаків, в ідеалі – 10.

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Про це повідомив президент ДП «Антонов» Олександр Донець в інтерв'ю Liga.net.

"Мій пріоритет - Ан-178, тому що саме рамповими літаками завжди славився «Антонов». А після нього будемо запускати 158-му машину. Також дуже хотілося б продовжити роботу з безпілотниками. Але тут багато залежить від замовника", - сказав Донець. За його словами, серійний Ан-178 буде оснащений новими двигунами виробництва «Мотор Січ» – Д-436ФМ.

Він також зазначив, що в «Антонова» є твердий контракт з Азербайджаном на виробництво 10 літаків Ан-178, однак вони будуть виготовлені після проведення повного імпортозаміщення російських комплектуючих і випробувань.

«Два тижні тому азербайджанська делегація приїжджала до нас на переговори. Повинен відзначити, що вони професійно підходять до питання, чудово орієнтуються в ситуації, розуміючи, що ми не можемо будувати і поставляти машину з російськими комплектуючими. Літак їм потрібен, тому замовник готовий чекати, поки ми закінчимо роботу над імпортозаміщенням», - відзначив Донець.

Як повідомляв УНІАН, державний концерн «Укроборонпром» своїм наказом від 30 травня призначив віце-президента з виробництва державного підприємства «Антонов» Олександра Донця президентом підприємства.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.