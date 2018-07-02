Україна ввела квоти на імпорт сірчаної кислоти

Квоти на імпорт в Україну сірчаної кислоти та олеуму вводяться терміном на 3 роки.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про введення квот на імпорт сірчаної кислоти та олеуму терміном на три роки.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

Згідно з повідомленням, комісія розглянула матеріали про результати проведення розслідування щодо імпорту в Україну сірчаної кислоти та олеуму, незалежно від країни походження та антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з РФ, встановивши, що існує необхідність застосування захисних заходів.

"З метою захисту національного товаровиробника від зростаючого імпорту були застосовані спеціальні заходи щодо імпорту до України сірчаної кислоти та олеуму, незалежно від країни походження та експорту, у вигляді квотування імпорту до України терміном на 3 роки", - повідомляє прес-служба.

"Для захисту національного товаровиробника карбамідо-формальдегідної смоли від недобросовісного імпорту комісія прийняла рішення, яким застосувала остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну походженням з РФ за ставкою антидемпінгового мита в розмірі 39,94% терміном на 5 років", - йдеться в повідомленні.

Також комісія порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевих і легованих сталей походженням з Білорусі та Молдови та цементу походженням з Росії, Білорусі та Молдови.

"За результатами проведених досліджень буде прийнято рішення про доцільність або недоцільність застосування відповідних антидемпінгових заходів", - заявили в МЕРТ.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2017 року Україна порушила спеціальне, антидемпінгове розслідування щодо імпорту сірчаної кислоти та олеуму, який в 2014-2016 роках міг нанести шкоду національному товаровиробнику.