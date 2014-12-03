Керівництво «Луганськтепловозу» спростовує інформацію про вивезення устаткування до Росії

Керівництво найбільшого в Україні виробника тягового рухомого складу для залізниць «Луганськтепловоз», контрольованого російською компанією «Трансмашхолдинг», спростовує інформацію про демонтаж та вивіз устаткування підприємства до Росії.

Як повідомляє прес-служба підприємства, директор із персоналу «Луганськтепловозу» Андрій Череватий заявив, що на даний момент колектив і виробничі потужності підприємства повністю завантажені виконанням договорів на постачання магістральних вантажних тепловозів для залізниць близького і далекого зарубіжжя.

Як повідомляв УНІАН, «Луганськтепловоз» чекає від уряду України держгарантій на 12 млрд грн на програму виробництва локомотивів для «Укрзалізниці».

У листопаді керівництво «Луганськтепловозу» заявило про план у 2015 році поставити на РЖД 300 локомотивних секцій проти 282 одиниць, очікуваних за підсумками 2014 року.

Читайте такожБойовики в Донецьку "закривають" завод "Точмаш", обладнання планують вивезти - ТимчукДовідка УНІАН. ПАТ «Луганськтепловоз» спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.

ЗАТ «Трансмашхолдинг» через ЗАТ «Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» контролює 76% акцій «Луганськтепловозу».

Минулого року «Луганськтепловоз» збільшив чистий прибуток до 158,28 млн грн з 38,72 млн грн у 2012 році.