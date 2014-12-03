Упаковку товарів в Україні приведуть у відповідність з нормами ЄС

Міністерство економічного розвитку і торгівлі надало для публічного обговорення проект постанови Кабінету міністрів України, що затверджує новий технічний регламент упаковки товарів, які фасують відповідно до маси і об'єму в готову упаковку.

Текст проекту постанови розміщено на сайті міністерства.

Читайте такожУкраїна виконала важливу умову ЄС про створення національного органу стандартизації Зокрема, техрегламент передбачає нові вимоги до розміру цифр для позначення номінальної кількості (номінальної маси або номінального об'єму) вмісту упакованої одиниці, а також до нанесення знаку або напису, що дозволяє відповідним органам ідентифікувати пакувальника або імпортера.

Крім того, в регламенті передбачено нанесення знаку відповідності упакованої одиниці у вигляді маленької букви «е», яка є гарантією пакувальника або імпортера про те, що вміст упаковки відповідає техрегламенту ЄС, а також встановлюється допустиме негативне відхилення вмісту упакованої одиниці.

Як повідомляється у пояснювальній записці до документа, основною метою його ухвалення є встановлення вимог до товарів, які фасують за масою і об'ємом у готову упаковку, відповідно до директив ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня парламенти України і ЄС синхронно ратифікували Угоду про асоціацію. Створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС передбачає двостороннє зняття торгових мит у рамках певних квот або без них.

Проте українська сторона до 2016 року не обнулятиме мита для європейських товарів, тоді як ЄС упровадив торгові преференції для України вже з кінця квітня цього року. Разом з тим, експортувати свою продукцію до ЄС має можливість обмежена кількість українських підприємств.