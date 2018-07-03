«Укроборонпром» скоротив свій адміністративний апарат на 40%

Серед іншого, були скорочені три посади заступників генерального директора держконцерну.

Державний концерн «Укроборонпром» завершив оптимізацію внутрішньої структури та кадрового складу, внаслідок чого чисельність адміністративного апарату була скорочена на 40% при збереженні необхідної функціональності.

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Як сказано в повідомленні прес-служби держконцерну, серед іншого, були скорочені три посади заступників генерального директора.

«Таким чином, зараз в ДК «Укроборонпром» працює тільки близько 180 фахівців, а зекономлені в процесі оптимізації адміністративної ланки концерну кошти спрямовуються на активізацію дослідно-конструкторських робіт, розвиток інноваційних проектів, виробничих потужностей і забезпечення соціальних гарантій працівників підприємств, що входять до складу концерну», - сказано в повідомленні

Як додали в «Укроборонпромі», скорочення персоналу проводилося одночасно з створенням нової структури управління підприємствами, що входять до складу концерну.

«Структура побудована за кластерним принципом управління виробництвом, коли кожен кластер підприємств «Укроборонпрому» контролюється та координується відповідним дивізіоном. Це дозволяє підвищити якість управління виробничими та маркетинговими процесами, створити умови для розвитку галузевих кластерів, активізувати інноваційний розвиток підприємств», - сказано в повідомленні.

На даний момент вже створено дивізіон бронетанкової техніки, дивізіон високоточної зброї та боєприпасів, дивізіон радіолокації, радіозв'язку та спеціального приладобудування, дивізіон суднобудування і морської техніки, а дивізіон авіабудування знаходиться на завершальній стадії формування, додали в держконцерні.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.