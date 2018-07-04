Суд визнав банкрутом «Чорноморський суднобудівний завод» Новинського

Система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника не змогла запобігти його банкрутству.

Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом «Чорноморський суднобудівний завод» (Миколаїв), повідомляється на сайті "Судова влада України".

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«Колишній флагман українського суднобудування тривалий час переживав складні часи. З метою фінансового оздоровлення підприємства в 2015 році була введена процедура санації заводу, про що господарський суд виніс відповідну постанову. Однак, на жаль, система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника не змогла запобігти банкрутству боржника», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що госпсуд Миколаївської області 3 липня 2018 року постановив припинити процедуру санації заводу, визнати «Чорноморський суднобудівний завод» банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру.

Згідно з постановою, термін виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав.

«Припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута. У банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, пов'язаних зі здійсненням ліквідаційної процедури», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Скасовуються арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених розділом III Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

«З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута», - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. Чорноморський суднобудівний завод входить до складу суднобудівного холдингу Smart Maritime Group (SMG, Україна), який заснований в 2009 році для управління морегосподарського активами «Смарт-холдингу» Вадима Новинського.

SMG об'єднує два найбільших суднобудівних підприємства України – Чорноморський суднобудівний завод і Херсонський суднобудівний завод.