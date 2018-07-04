Київський суд відхилив позов росіян про повернення грошей за деталі до МиГ-31, які вони не отримали

Суд встановив, що договір є чинним, а виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови від сплати за роботи, які виконані до настання таких обставин.

Київський апеляційний господарський суд відхилив позов російської літакобудівельної корпорації "МиГ" про стягнення 63,4 тис. доларів з української компанії "Електронприлад".

Як передає Українська правда, згідно з матеріалами суду, у 2013 році "Електронприлад" та авіабудівний завод "Сокіл" (правонаступником якого є "МиГ") уклали договір на поставку українською стороною блоків контролю параметрів БКП-48 для військового літака МиГ-31.

Зазначається, що цей контракт був укладений на підставі угод між урядами України та Росії.

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Росіяни повністю заплатили за продукцію, однак українська компанія, хоч і виготовила замовлене обладнання, відвантажити його не змогла через форс-мажорні обставини - в Україні ввели заборону на експорт до РФ товарів військового призначення.

"Колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку, що виданий Торгово-промисловою палатою України сертифікат про настання форс-мажорних обставин є належним доказом, який встановлює факт настання та дії обставин непереборної сили, що призвели до неможливості виконання відповідачем зобов’язань за договором", - йдеться у висновку суду.

Крім того, з урахуванням того, що позивач не скористався правом на розірвання договору у зв’язку з форс-мажором, суд встановив, що договір є чинним, а виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови від сплати за роботи, які виконані до настання таких обставин.

"Таким чином, за результатами розгляду апеляційної скарги, господарський суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що рішення Господарського суду міста Києва підлягає скасуванню із прийняттям нового рішення про відмову в задоволенні позову", - зазначають в апеляційному суді.

Як повідомляв УНІАН, раніше у МЗС України прокоментували помилки в санкційному списку російських підприємств.