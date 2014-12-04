«АвтоВАЗ» і УАЗ терплять крах в Україні через бойкот російської продукції

Продажі «УкрАвтоВАЗа», офіційного дистриб'ютора марки Lada в Україні, скоротяться в 2014 році до 2,3-2,5 тис. машин проти 8245 автомобілів за підсумками 2013 року (мінус 70-72%). Про це «Известиям» повідомили в «УкрАвтоВАЗе».

Імпортер сильно постраждав через конфлікт між країнами: з бізнесу випали дилери Луганська, Донбасу і анексованого Криму. Крім того, вплинув бойкот українських споживачів російської продукції. Російський експорт може і зовсім зупинитися, якщо Мінекономрозвитку України підвищить ввізні мита на 20% для автомобілів російського виробництва. УАЗу (входить до групи Sollers) це не страшно: він продав в Україні за 2014 рік тільки один автомобіль.

Читайте такожКитай закрив $150 млн проект з будівництва автозаводу в РосіїНа даний момент «УкрАвтоВАЗ» продає Lada Largus, Lada 4x4, Granta, Priora. Компанія на 85% належить кіпрському офшору La Holding, ще 15% - Таріелу Васадзе, який володіє ЗАЗом. Запорізький завод зараз займається складанням китайських авто: на нього і на Toyota, Renault, Volkswagen, Geely, Hyundai припадає левова частка українського ринку.

До недавнього часу крім «УкрАвтоВАЗу» у волзького автогіганта на ринку України серед стратегічних партнерів був завод «Богдан» у Черкасах, який збирав з російських машинокомплектів ВАЗ-2110. Проте в листопаді завод припинив збірку «десятки», яку здебільшого відправляли продавати назад в Росію. В дирекції по зв'язках з громадськістю «Автовазу» «Известиям» повідомили, що в 2014 році на «Богдан» поставки не здійснювалися, в той час, як в 2013 році в Україну відправлено 4294 машинокомплекта ВАЗ-2110. В цілому за 10 місяців цього року експорт тольяттінської компанії скоротився на 34%, до 41 054 легковиків.

Читайте такожРосійським держкомпаніям заборонять закупівлю іноземних автомобілів Серед негативних факторів, що вплинули на попит, в «УкрАвтоВАЗі» також відзначають про спалах в цьому році нелюбові українців до товарів з Росії.

У 2015 році «УкрАвтоВАЗ» і зовсім може розоритися. Виробники України у вересні звернулися в Мінекономрозвитку країни з проханням захистити державу від неконкурентного імпорту з РФ. У разі прийняття позитивного рішення потрапить під удар не тільки продукція «АвтоВАЗу», але й іноземних компаній, які експортують машини зі складальних майданчиків в Росії. Свої машини експортують на ринки СНД підприємства Volkswagen, Citroen, Peugeot, Renault, Nissan, Hyundai та Kia.

Ульяновський автомобільний завод поставив своєрідний антирекорд: за 10 місяців цього року компанія продала в Україні лише 1 автомобіль в той час як в минулому році Україна купила 523 УАЗа, повідомили «Известиям» в компанії. У Nissan вказали, що як мінімум 2 роки компанія нічого не поставляє з Росії в Україну.

КамАЗ на початку 2014 року поставив в Україну близько 50 автомобілів. Однак потім припинив експорт. За статистикою «Укравтопрому», в минулому році на авторинку України було реалізовано 468 «КамАЗів».

Для російських автокомпаній майбутній рік може ознаменуватися повною втратою українського ринку.