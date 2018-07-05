Ціни на платину впали до мінімуму за майже 10 років

Котирування платини, яка також широко використовується в автомобільній промисловості, з максимуму січня впали на 18%.

Ціни на платину зменшилися цього тижня до мінімуму майже за 10 років. Це є однією з ознак негативного впливу торговельної напруженості на ринок металів, констатує The Wall Street Journal.

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Ф'ючерси на платину, які торгуються найбільш активно, в понеділок впали в ціні на 5,2% і завершили день на мінімумі з грудня 2008 року. Денні темпи падіння при цьому були максимальними за майже 7 років, повідомляє Прайм.

Загроза збереження політики протекціонізму викликала побоювання щодо уповільнення торгової активності і негативного впливу на світову економіку, у результаті чого споживання сировинних товарів може знизитися. У вівторок ціни на платину збільшилися на 4% до $846,30 за тройську унцію.

Котирування платини, яка також широко використовується в автомобільній промисловості, з максимуму січня впали на 18%. Інвестори останнім часом продавали багато металів, серед яких опинилися золото і мідь.

Аналітики стверджують, що мита на імпорт найбільше негативно вплинуть на платину, оскільки приблизно 40% попиту на метал забезпечується каталітичними конвертерами, які знижують рівень вихлопних газів у дизельних двигунах. У найближчі роки, як очікується, споживачі будуть більше використовувати бензинові і гібридні двигуни, у зв'язку з чим інтерес інвесторів до платини знизився.