Країни ЄС підтримали обмеження на імпорт сталі

У Євросоюзі побоюються, що через підвищення мит з боку США різко збільшиться обсяг поставок до Європи.

Країни Європейського союзу підтримали тимчасові заходи щодо обмеження імпорту сталі.

Про це сказав представник Єврокомісії, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Комісія запропонувала поєднання квот і мит для запобігання різкого збільшення імпорту сталі на тлі мит США.

"Це призначено для запобігання негативних наслідків зміни торговельних ланцюжків", - сказав представник, зазначивши, що на внутрішньому ринку ЄС збережеться конкуренція.

Читайте такожСША звинуватили Євросоюз і Китай в ігноруванні правил СОТ

У Євросоюзі побоюються, що через підвищення мит з боку США різко збільшиться обсяг поставок до Європи.

За даними джерел агентства, обізнаних про запропонований механізм, буде введена квота, розмір якої буде дорівнює середньому обсягу імпорту за останні роки. Поставки понад цієї квоти будуть обкладатися митом у 25%.

У червні країни ЄС одноголосно підтримали контрзаходи проти США. Мова йшла про введення імпортних мит на американську продукцію на суму €2,8 млрд ($3,3 млрд). У Єврокомісії уточнювали, що з 1 липня низка товарів США будуть обкладатися додатковими митами в країнах ЄС. Мита у розмірі 25% поширюються на продукти харчування, віскі, тютюнові вироби, одяг, двигуни внутрішнього згоряння, сталь та іншу продукцію.

США ввели 25-процентні мита на імпорт сталі з 1 червня. Ці заходи стосуються Євросоюзу, Мексики і Канади. Також були введені мита в розмірі 10% на алюміній.