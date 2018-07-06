ОГХК знов сплатила рекордні дивіденди

26 червня компанія перерахувала до державного бюджету 332,6 млн грн дивідендів за 2017 рік, поставивши власний черговий рекорд.

Це вже другий рекорд, який поставила компанія. Минулого року вона сплатила 321,8 млн грн дивідендів за 2016 рік, що стало історичною подією для колективу ОГХК.

В. о голови правління ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» Олександр Гладушко вважає, що такий вагомий фінансовий крок вкотре підтверджує, що компанія утримує статус донора державного бюджету та є впливовим бюджетоутворюючим роботодавцем у регіонах, де працюють філії ОГХК.

«Четвертий рік поспіль наша компанія залишається соціально-відповідальним платником податків, щороку збільшуючи відрахування та обов’язкові платежі до бюджетів усіх рівнів. Ми раді тому, що країна матиме податкову базу для покращення соціальних стандартів, завдяки нам», - говорить він. На його думку, ОГХК, як державне підприємство, повною мірою виконує покладену на нього соціальну місію по сплаті усіх необхідних платежів державі.

Відрахування дивідендів на користь держави – не єдиний крок компанії у якості донора державного бюджету. Минулого року ОГХК сплатила 875,7 млн грн податків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Найбільші з них - 148,3 млн грн податку на прибуток, 141,2 млн грн – за користування надрами та 321,8 млн грн дивідендів.

Сплата такого розміру податків та зборів стала можливою, завдяки позитивному фінансовому результату компанії. За даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, в першому півріччі 2017 року ОГХК посіла 13 місце за отриманим чистим фінансовим результатом – чистим прибутком, серед усіх підприємств державного сектору. Він склав 303 млн грн.

З 2014 року, як ОГХК взяла в управління Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат та Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, відрахування податків та зборів до бюджетів усіх рівнів невпинно зростають. У 2014 році цей показник складав лише 16,9 млн грн, у 2015 році досяг 361,2 млн грн, у 2016 – 781,2 млн грн, у 2017 – 875,7 млн грн.

«Думаю, що такої віддачі від комбінатів у вигляді сплачених податків державі, що здійснила ОГХК за чотири роки своє роботи на титановому ринку, Україна ще не отримувала», - вважає Олександр Гладушко.