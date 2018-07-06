ОГХК знов сплатила рекордні дивіденди

11:14, 06 липня 2018
Промисловість
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Актуально
Фото umcc.com.ua

Це вже другий рекорд, який поставила компанія. Минулого року вона сплатила 321,8 млн грн дивідендів за 2016 рік, що стало історичною подією для колективу ОГХК.

В. о голови правління ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» Олександр Гладушко вважає, що такий вагомий фінансовий крок вкотре підтверджує, що компанія утримує статус  донора державного бюджету та є впливовим бюджетоутворюючим роботодавцем у регіонах, де працюють філії ОГХК.

«Четвертий рік поспіль наша компанія залишається соціально-відповідальним платником податків, щороку збільшуючи відрахування та обов’язкові платежі до бюджетів усіх рівнів. Ми раді тому, що країна матиме податкову базу для покращення соціальних стандартів, завдяки нам», - говорить він. На його думку, ОГХК, як державне підприємство, повною мірою виконує  покладену на нього соціальну місію по сплаті усіх необхідних платежів державі.

Відрахування дивідендів на користь держави – не єдиний крок компанії у якості донора державного бюджету. Минулого року ОГХК сплатила 875,7 млн грн податків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Найбільші з них - 148,3 млн грн податку на прибуток, 141,2 млн грн – за користування надрами та 321,8 млн грн дивідендів.

Сплата такого розміру податків та зборів стала можливою, завдяки позитивному фінансовому результату компанії. За даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, в першому півріччі 2017 року ОГХК посіла 13 місце за отриманим чистим фінансовим результатом – чистим прибутком, серед усіх підприємств державного сектору. Він склав 303 млн грн. 

З 2014 року, як ОГХК взяла в управління Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат та Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, відрахування податків та зборів до бюджетів усіх рівнів невпинно зростають. У 2014 році цей показник складав лише 16,9 млн грн, у 2015 році досяг 361,2 млн грн, у 2016 – 781,2 млн грн, у 2017 – 875,7 млн грн.

«Думаю, що такої віддачі від комбінатів у вигляді сплачених податків державі, що здійснила ОГХК за чотири роки своє роботи на титановому ринку, Україна ще не отримувала», - вважає Олександр Гладушко.

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