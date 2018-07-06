Запровадження квот на імпорт сірчаної кислоти загрожує корупцією

Глава Держрегуляторної служби назвала рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі "проблемним з усіх точок зору".

Запровадження квот на імпорт сірчаної кислоти створить корупційні ризики при їх розподілі.

Таку думку висловила глава Держрегуляторної служби Ксенія Ляпіна.

"Квоти самі по собі це корупційний механізм, це дуже поганий механізм для України", – впевнена вона.

Ляпіна висловила побоювання, що розподіл квот у майбутньому може проводитися за принципом "хто перший встав, того і тапки".

"Найгірший і найнебезпечніший принцип. Тому що той, хто ближче до тіла ухвалює рішення, а це Міністерство економічного розвитку і торгівлі, перший прийде і вибере абсолютно всі квоти", – застерігає вона.

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Глава Держрегуляторної служби назвала рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі "проблемним з усіх точок зору". Вона звернула увагу на те, що рішення ухвалювалося МКМТ під гаслом протидії імпорту сірчаної кислоти з Росії. Проте в результаті розмір російської квоти дорівнює четвертій частині всієї ухваленої квоти.

"Ми боремося з ввезенням неякісного продукту з Росії або імітуємо цю боротьбу? Вважаю, що російська квота повинна бути максимально закрита", – підкреслила Ляпіна.

При цьому вона звернула увагу на те, що у встановлену квоту в 4,3 тис. тонн потрапляють всі країни Євросоюзу.

"Тобто квота на країни ЄС в два рази менше, ніж на Росію. Так ми боремося з європейським продуктом чи з російським продуктом?" – сказала Ляпіна, висловивши впевненість, що імпорт сірчаної кислоти з країн ЄС не повинен квотируватися.

Також Ляпіна назвала недостатніми встановлені МКМТ квоти на імпорт сірчаної кислоти. За її словами, дані квоти не покривають дефіцит, що утворився на ринку через втрату підприємств розташованих в Криму і на сході України.

Ляпіна повідомила, що за підсумками засідання в Держрегуляторної службі вирішили створити моніторингову групу, яка найближчим часом дослідить реальний стан справ навколо сірчаної кислоти. Результатом роботи цієї групи може стати скасування рішення комісії про квотування цього виду сировини.

Як повідомлялося, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 2 липня встановила квоти на імпорт в Україну сірчаної кислоти. Дане розслідування по сірчаній кислоті ініціювали Східний ГЗК і об'єднання "Сумихімпром".

Раніше керівники великих коксохімічних і металургійних підприємств, а також галузевих асоціацій неодноразово попереджали про необґрунтованість квотування імпорту сірчаної кислоти і про збитки для національної економіки від даних лобістських заходів.