Гройсман анонсував нову політику у вугільній галузі

На думку прем'єра, персональну відповідальність за впровадження нової політики в галузі несе міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

В Україні має бути запроваджена нова політика у вугільній галузі, яка дозволить проводити модернізацію державних шахт, збільшувати видобуток вугілля і ліквідувати заборгованості по зарплатах перед шахтарями.

Читайте такожУкраїна збільшила витрати на імпорт вугілля: основним постачальником залишається РФ

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата про ситуацію з невиплатами зарплат шахтарям.

«Я поставив чітке завдання профільному міністру і міністру фінансів України знайти можливості в рамках бюджету для того, щоб спрогнозувати до кінця року виплату заробітних плат без створення додаткових заборгованостей, але й цього замало. Нам потрібна абсолютно нова політика у вугільній галузі, і таке завдання стоїть перед міністерством (Міністерством енергетики та вугільної промисловості - УНІАН), і я вважаю, що за це несе персональну відповідальність міністр Ігор Насалик. Я наголошую, що це питання буде тепер у моєму порядку денному кожен день», - сказав прем'єр.

Гройсман зазначив, що державі необхідно піти від практики дотування державних шахт із бюджету, яке оцінюється в 3 млрд грн на рік, і перейти до їх модернізації та збільшення видобутку.

«Ситуація справ у галузі є незадовільною. Це не влаштовує шахтарів і не влаштовує мене як прем'єр-міністра. Я вже неодноразово говорив профільному міністру про те, що потрібно системно займатися реструктуризацією шахт, оновленням, модернізацією, збільшенням видобутку вугілля. Сьогодні виникає різниця між собівартістю видобутку вугілля і його ціною продажу - ця різниця не на користь державних шахт, і тому ми дотуємо кожну тонну вугілля, і ця дотація за рік становить 3 млрд грн», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, багато державних шахт в Україні перебувають у важкому фінансовому становищі, оскільки собівартість видобутку вугілля (для багатьох із них) перевищує його відпускну ціну. Шахти мають великі борги за електроенергію, не повною мірою фінансуються програми із закупівлі обладнання для забезпечення безпеки робіт і з виплати заробітної плати.

Кабмін передбачив у державному бюджеті на 2018 рік видатки на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств на рівні 1,3 млрд грн. В середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 млн грн на погашення боргів із зарплати.

За даними Міненерговугілля, станом на 1 червня 2018 року заборгованість із зарплати шахтарям становила 190,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, багато державних шахт в Україні перебувають у важкому фінансовому становищі, оскільки собівартість видобутку вугілля (для багатьох із них) перевищує його відпускну ціну. Шахти мають великі борги за електроенергію, не повною мірою фінансуються програми із закупівлі обладнання для забезпечення безпеки робіт і з виплати заробітної плати.

Кабмін передбачив у державному бюджеті на 2018 рік видатки на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств на рівні 1,3 млрд грн. В середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 млн грн на погашення боргів із зарплати.

За даними Міненерговугілля, станом на 1 червня 2018 року заборгованість із зарплати шахтарям становила 190,9 млн грн.