Російський власник «Луганськтепловозу» зупиняє завод на місяць

Найбільший в Україні виробник тягового рухомого складу для залізниць «Луганськтепловоз», контрольований російською компанією «Трансмашхолдинг», має намір з січня припинити роботу строком на один місяць.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник заводу.

За його словами, за ініціативою російського власника керівництво «Луганськтепловоза» ухвалило рішення про те, що підприємство не працюватиме протягом січня 2015 року.

"Оскільки обсяги роботи зараз не такі великі, а в січні буде багато святкових днів, то вирішено на місяць припинити роботу", - зазначив представник підприємства.

Він додав, що всі співробітники вийдуть на свої робочі місця в лютому 2015 року, і робочий процес буде повністю відновлено.

Як повідомляв УНІАН, вчора керівництво «Луганськтепловоза» спростувало інформацію про демонтаж і вивезення устаткування підприємства до Росії.

Довідка УНІАН. ПАТ «Луганськтепловоз» спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.

ЗАТ «Трансмашхолдинг» через ЗАТ компанія «Керуюча компанія Брянський машинобудівний завод» контролює 76% акцій «Луганськтепловоза».

Торік «Луганськтепловоз» наростив чистий прибуток до 158,28 млн. грн з 38,72 млн. грн у 2012 році.