Україна починає чергові пошуки нафти та газу в Чорному морі

Судно "Іскатель" буде здійснювати пошук нафти і газу до кінця липня.

Науково-дослідне судно "Іскатель" здійснюватиме роботи з пошуку нафти і газу на північно-західному шельфі Чорного моря протягом 15 днів до кінця липня, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної служби геології та надр Олег Кирилюк.

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"Сьогодні, 6 липня 2018 року в Одесі відбудеться вихід у рейс єдиного в Україні науково-дослідного судна "Іскатель", яке здійснюватиме роботи з пошуку нафти та газу на північно-західному шельфі Чорного моря. Сейсморозвідувальні і геохімічні роботи будуть здійснюватися протягом 15 днів у межах Кілійського-Зміїного уступу і Криловського прогину", - повідомив він.

Кирилюк додав, що "Іскатель" - унікальне судно для виконання сейсморозвідувальних робіт як звичайної середньочастотної модифікації, так і високочастотної, а низький рівень шуму двигунів забезпечує високу якість сейсмічного матеріалу і його геологічну інформативність.

Також він зазначив, що в планах підприємства «Причорномор'я» - проведення комплексних геофізичних і геохімічних досліджень з метою виявлення та підготовки до пошуково-розвідувального буріння перспективних об'єктів.

Як повідомляв УНІАН. У березні Кабінет міністрів України затвердив перелік державних підприємств сфери управління Державної служби геології та надр, які в силу свого стратегічного значення не підлягають приватизації.

Зокрема, до переліку увійшли підприємства «Причорномор'я», «Геоінформ», «Українська геологічна компанія «Південукргеологія», Український державний геологорозвідувальний інститут «Укргеофізика».

Довідка УНІАН. «Причорномор'я» - єдине підприємство в Україні, яке здійснює морські сейсморозвідувальні роботи, зокрема, науково-дослідне судно «Іскатель» восени 2017 року тричі виходило для здійснення геолого-геофізичних досліджень.