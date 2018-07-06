Торговий спір двох найбільших економік світу: США та Китай обмінялися митами

Мита США на імпорт китайських товарів набули чинності, Пекін оголосив про заходи у відповідь.

Мита США на імпорт китайських товарів вартістю $34 мільярди набули чинності в п'ятницю, в той час як Пекін повідомив про введення тарифів на імпорт деяких видів американської продукції, ще більше загостривши торговий спір двох найбільших економік світу.

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Міністерство торгівлі Китаю після набуття чинності тарифів США заявило, що буде змушене вжити заходиу відповідь, які передбачають введення мит на імпорт американських товарів вартістю $34 мільярди.

"Китай обіцяв не робити перший постріл, але для захисту ключових національних інтересів та інтересів населення у нього немає іншого вибору, крім як належним чином завдати удару у відповідь", - йдеться в заяві міністерства торгівлі КНР, передає Рейтер.

Відомство назвало дії США "порушенням правил світової торгівлі" і повідомило, що Вашингтон "розпочав наймасштабнішу торговельну війну в історії економіки".

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило про набуття чинності мит на імпорт деяких американських товарів, не розкривши подробиць.

Трамп в четвер попередив, що США в кінцевому рахунку можуть ввести мита на імпорт китайських товарів загальною вартістю понад $500 мільярдів - це практично весь обсяг китайського експорту в США в 2017 році.

Хоча перша частина зборів, як очікується, не матиме негайного істотного впливу на світову економіку, є побоювання, що тривалий торговий спір вдарить по виробниках і імпортерах товарів, а в кінцевому підсумку - по глобальній торгівлі, інвестиціях і зростанню ВВП.

Китайське державне агентство Синьхуа повідомило в п'ятницю з посиланням на радника Народного банку Китаю, що плановані мита США на імпорт китайських товарів вартістю $50 мільярдів знизять темпи зростання ВВП КНР на 0,2 процентного пункту, хоча загальний вплив торговельних заходів буде обмеженим.