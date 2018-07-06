Дві німецькі компанії спіймані на постачаннях до Криму в обхід санкцій

Компанії Hansa Heavy Lift і Heinz Corleis KG доставили в російський порт "Кавказ" 35 тисяч тонн ільменіту, який потім був відправлений до окупованого Криму.

Дві німецькі судноплавні компанії запідозрені в порушенні санкцій, введених Євросоюзом проти Росії за анексію Криму.

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Про це повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на радіостанцію Deutschlandfunk (DLF).

За її даними, компанії Hansa Heavy Lift з Гамбурга і Heinz Corleis KG зі Штаде доставили в РФ титанову руду (ільменіт), яка потім опинилася в Криму.

В листопаді і грудні 2017 року Hansa Heavy Lift і Heinz Corleis KG доставили в російський порт "Кавказ", що знаходиться у Керченській протоці, загалом близько 35 тисяч тонн титанової руди з Норвегії, передає DLF. Руда була перевантажена на воді на борт російського корабля "Нефтерудовоз-2", який потім, як стверджує DLF, попрямував до розташованого в 20 км порту в Криму.

У Криму перебуває підприємство "Кримський титан", що виробляє діоксид титану для лакофарбової та інших галузей промисловості. Титанову руду використовують і в оборонній промисловості, тому незрозуміло, чи підпадає вона під санкції ЄС проти Росії, але в той же час її постачання до Криму однозначно заборонене, відзначають журналісти. Між тим у Heavy Lift і Heinz Corleis KG заявили, що не знали, що руда опиниться на анексованому РФ півострові, але її поставки до РФ санкціям не суперечать.

Про те, що корабель з рудою попрямував до Криму, радіостанції DLF розповів, зокрема, головний редактор інформаційного порталу blackseanews.net, голова наглядової ради української НКО "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко. За його словами, сама Росія постачань ільменіту не потребує, оскільки його в достатній кількості видобувають на Уралі. Європейські фірми повинні врахувати, що порт "Кавказ" використовується для обходу санкцій, вважає Клименко.

Прокуратура Гамбурга підтвердила DLF, що проти Hansa Heavy Lift і Heinz Corleis KG подані заяви про вчинення правопорушення і що ці звинувачення перевіряються. Між тим МЗС Норвегії повідомило про розслідування проти норвезької компанії Titania kronos, яка видоюула ймовірно поставлену до Криму руду, передає DLF. Норвегія не входить до складу ЄС, але раніше приєдналася до санкцій, введених у зв'язку з анексією Криму.