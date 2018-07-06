Українські військові отримали модернізований літак-лабораторію Ан-26 (фото)
Державне підприємство «Завод 410 цивільної авіації», який входить до складу держконцерну «Укроборонпром», передав Збройним силам України відремонтований і модернізований літак Ан-26КПА.
Читайте також«Антонов» хоче випустити до 10 літаків за 5 років
Як передає кореспондент УНІАН, на заході був присутній президент України Петро Порошенко, який передав сертифікат на літак його капітану і привітав заводчан із 70-річчям підприємства.
«Я впевнений, що будуть й інші літаки, відремонтовані і підняті в небо професіоналами 410-го заводу, а в ході реформування оборонно-промислового комплексу ваше підприємство буде стратегічним в авіаційному кластері «Укроборонпрому», - сказав Порошенко.
За його словами, авіаційна галузь є своєрідним знаком якості для держави.
«Доки Україна будує літаки і здатна їх оновлювати і модернізувати, країна буде залишатися рівною серед рівних на високотехнологічних ринках», - сказав президент.
Довідка УНІАН. Ан-26КПА - літак-лабораторія, який призначений для перевірки роботи радіолокаційного обладнання аеродромів.
ДП «Завод 410 цивільної авіації» засновано в 1948 році. За роки роботи підприємство відремонтувало більш як 6000 літаків і понад 40000 авіадвигунів.