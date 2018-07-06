Українські військові отримали модернізований літак-лабораторію Ан-26 (фото)

Літак призначений для перевірки роботи радіолокаційного обладнання аеродромів.

Державне підприємство «Завод 410 цивільної авіації», який входить до складу держконцерну «Укроборонпром», передав Збройним силам України відремонтований і модернізований літак Ан-26КПА.

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Як передає кореспондент УНІАН, на заході був присутній президент України Петро Порошенко, який передав сертифікат на літак його капітану і привітав заводчан із 70-річчям підприємства.

«Я впевнений, що будуть й інші літаки, відремонтовані і підняті в небо професіоналами 410-го заводу, а в ході реформування оборонно-промислового комплексу ваше підприємство буде стратегічним в авіаційному кластері «Укроборонпрому», - сказав Порошенко.

За його словами, авіаційна галузь є своєрідним знаком якості для держави.

«Доки Україна будує літаки і здатна їх оновлювати і модернізувати, країна буде залишатися рівною серед рівних на високотехнологічних ринках», - сказав президент.

Довідка УНІАН. Ан-26КПА - літак-лабораторія, який призначений для перевірки роботи радіолокаційного обладнання аеродромів.

ДП «Завод 410 цивільної авіації» засновано в 1948 році. За роки роботи підприємство відремонтувало більш як 6000 літаків і понад 40000 авіадвигунів.