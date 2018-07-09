В Україні створили новий протитанковий гранатомет (фото, відео)

10:06, 09 липня 2018
Промисловість
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Станковий протитанковий гранатомет "Ланцея" / фото mil.in.ua

Наприкінці квітня на одному з полігонів у Дніпропетровській області розпочались випробування вітчизняного станкового протитанкового гранатомета "Ланцея".

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Його розробник та виробник – компанія ТОВ "Рубін-2017", повідомляє "Український мілітарний портал".

З опублікованих матеріалів можна зробити висновок, що "Ланцея" - копія радянського станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 "Спис", що був прийнятий на озброєння в 1963 році.

Під час випробування "Ланцея" була присутня комісія з офіцерів Міністерства оборони України, наукових співробітників та розробників гранатомета.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ можуть отримати новий бронеавтомобіль «Новатор» — він розглядається, як один із можливих варіантів, який буде поставлено на озброєння.

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Теги: #випробування#гранатомет