Україна за півроку збільшила виручку від експорту чорних металів до $5,4 мільярда

Частка чорних металів у експорті країни склала 23,21%.

Українські металургійні комбінати в січні-червні поточного року збільшили виручку від експорту чорних металів на 35% порівняно з січнем-червнем 2017 року - до 5,397 млрд дол., при цьому їх частка в експорті країни складає 23,21%, повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з повідомленням, експорт металовиробів збільшився на 34% - до 540 млн дол., і займає 2,32% в загальному експорті країни.

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У червні Україна експортувала чорних металів на 959 млн дол., металопродукції – на 95,4 млн дол.

При цьому імпорт чорних металів (у грошовому вираженні) за 6 місяців збільшився порівняно з січнем-червнем 2017 року на 25,5% - до 629 млн дол., металовиробів – на 13%, до 410 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році збільшила виручку від експорту чорних металів на 19,6% - до 8,7 млрд дол. Валютна виручка від експорту металовиробів в минулому році збільшилася на 30% – до 896,7 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, раніше ціни на платину впали до мінімуму за майже 10 років.