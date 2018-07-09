Верховний суд відправив справу про мільярдний борг ОПЗ Фірташу на повторний розгляд

Суд задовольнив касаційну скаргу ФДМУ.

Верховний суд України відправив на повторний розгляд справу про стягнення з «Одеського припортового заводу» 5,2 млрд грн основного непогашеного боргу і 1,57 млрд нарахованої пені на користь Ostchem Holding Limited, що входить до складу фінансово-промислової групи компаній Group DF Дмитра Фірташа.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав в.о. голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

«Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, Фонд подав до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ касаційну скаргу та клопотання про зупинення виконання постанови Южного міського суду Одеської області. Постановою цивільного Касаційного суду у складі Верховного Суду постанови суду першої та апеляційної інстанцій скасовано, а справу направлено на новий розгляд», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу потрапив в число об'єктів великої приватизації – його планували продати цього року.

До кінця липня Фонд держмайна планує відібрати радника для продажу ОПЗ, причому у нього буде 6 місяців для пошуку інвестора.

26 червня перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик повідомив, що борги підприємства становлять майже 7,2 млрд грн.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.