Ківа: зупинка "ДніпроАзоту" пов'язана зі злочинною політикою Порошенка

Голова Соціалістичної партії на сьогоднішньому мітингу працівників "ДніпроАзоту" закликав провести наступну акцію 11 липня під Кабінетом міністрів.

Голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа заявив, що в зупинці "ДніпроАзоту" винна політика президента України Петра Порошенка.

Про це він сказав на мітингу в підтримку хімічної промисловості на підприємстві «ДніпроАзот» в місті Кам'янське Дніпропетровської області, повідомляє прес-служба СПУ на своєму офіційному сайті.

"Мене вчили захищати свою Батьківщину і свій народ. В 2014 році, коли противник захопив частину нашої території, я пішов добровольцем в числі перших. Але сьогодні противник знищує націю. Сьогодні супротивник – це президент, який проводить політику геноциду власного народу. Аграрна країна втрачає власні добрива і починає закуповувати їх у країни-агресора. Підприємства зупиняються, сім'ї залишаються без доходу. Сьогодні 4 тисячі працівників підприємства можуть залишитися без роботи, без можливості годувати свої сім'ї. Ведеться політика тридцятих років, коли населення вимирало від голоду. Це злочинна політика президента Порошенка. Сьогодні вас позбавили роботи, а завтра будуть позбавляти життя", – заявив Ківа.

Голова СПУ повідомив, що створює профспілку промисловців, щоб захищати інтереси робітників в Україні.

"Ми створюємо профспілку промисловців для захисту інтересів українських робітників. Це буде новий потужний рух, до якого приєднаються працівники хімічної та вугільної промисловості, металурги. Адже ці галузі розграбовані. Я вірю в єдність профспілок. Не бійтеся влади – це вони мусять нас боятися. Адже ми – єдині, і в цьому наша сила. Своєю напористістю і єдністю ми вирвемо у злочинного режиму право на працю. Ми зробимо нашу країну сильною і незалежною, починаючи з малого – зі своїх робочих місць. Такі трудові колективи, як ваш, єдині, не роз'єднані – зможуть знищити антиукраїнський режим. Нам потрібно тільки почати і не дозволити себе роз'єднати", – впевнений політик.

Голова СПУ закликав працівників хімічної промисловості провести наступний мітинг у Києві, біля стін Кабінету міністрів.

"Ми можемо довго говорити тут, на мітингу. Але потрібно йти на Київ. Адже саме там сидять упирі, які п'ють нашу кров. Ми будемо говорити з керівництвом Кам'янського, з керівництвом підприємства, щоб вони допомогли організувати цей визвольний похід. Але навіть якщо цього не станеться, ми зробимо все, щоб похід відбувся. Ми любимо цю країну і будемо за неї боротися. І ми не залишимо шансів цьому злочинному режиму", – сказав Ківа.

За даними партії, у мітингу на "ДніпроАзоті" взяли участь близько 4 тис. співробітників підприємства. Мітингувальники прийняли резолюцію про проведення 11 липня наступного мітингу в Києві біля стін Кабінету міністрів. Очікується, що в цьому мітингу візьмуть участь понад 5 тисяч осіб.