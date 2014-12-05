Кабмін хоче знизити ставки рентної плати за надрокористування

13:48, 05 грудня 2014
Промисловість
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Таке рішення обговорювалось під час спеціальної наради з видобувними компаніями

Фото УНИАН

Кабінет міністрів України має намір переглянути у бік зниження ставки рентних платежів за надрокористування в 2015 році, заявив голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус.

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«Існує бачення прем'єр-міністра і уряду, щоб переглянути ставки рентних платежів, - сказав Білоус. - У бік зменшення».

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Білоус уточнив, що таке рішення обговорювалося під час спеціальної наради з видобувними компаніями. Ще одна така нарада відбудеться наступного тижня.

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