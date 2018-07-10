Швейцарія поскаржилася до СОТ на мита США

16:06, 10 липня 2018
Промисловість
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Ілюстрація REUTERS

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Про це йдеться в заяві на сайті уряду країни, передає Прайм.

"Швейцарія почала процедуру вирішення спорів в рамках СОТ. З точки зору Швейцарії, заходи США щодо нашої країни, обґрунтовані захистом національної безпеки, необґрунтовані", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, США нещодавно ввели підвищені мита на імпорт з третіх країн, у тому числі з держав ЄС, сталевої та алюмінієвої продукції. Реакція Єврокомісії не змусила себе чекати: був відкритий спір у СОТ зі США за цими тарифами, введені додаткові мита в 25% на імпорт в ЄС цілого ряду товарів із Сполучених Штатів.

Тоді президент США Дональд Трамп в червні пригрозив у Twitter, що США введуть ввізні мита в 20% на автомобілі з Євросоюзу. Він також доручив міністру торгівлі країни Вілбуру Россу почати розслідування, чи загрожує імпорт автомобілів американській національній безпеці і чи повинен цей імпорт обкладатися податком. За його словами, про результати розслідування стане відомо до закінчення липня.

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Теги: #США#мито#Швейцарія#СОТ