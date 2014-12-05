Виробництво автотранспорту в Україні зменшилося на 36% за 11 місяців

За даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за звітний період зменшилося на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 25,6 тис. штук, а комерційних - на 7,4%, до 1,7 тис. одиниць. Виробництво автобусів за звітний період впало на 60% - до 845 штук.

У листопаді виробництво легкових автомобілів знизилося порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 93% - до 375 одиниць, виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 45% - до 153 одиниць, а виробництво автобусів скоротилося на 79% - до 69 одиниць.

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За даними «Укравтопрому», провідну позицію за підсумками 11 місяців у легковому сегменті українського автопрому займає Запорізький автомобілебудівний завод, який зменшив виробництво легковиків порівняно із січнем-листопадом 2013 року на 24,1% - до 12,1 тис. авто.

Лідером з виробництва комерційних автомобілів за 11 місяців поточного року став кременчуцький «АвтоКрАЗ», який виробив 1,2 тис. авто, що на 45,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільшу кількість автобусів у січні-листопаді випустив завод «Черкаський автобус» - 185 штук, що перевершує результат січня-листопада 2013 року на 8,8%.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автомобілів в Україні за підсумками 2013 року скоротилося порівняно з 2012 роком на 33,9% - до 50,449 тис. штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).