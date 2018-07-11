Росія намагалася знищити виробництво української вибухівки - експерт

За словами хіміків, нещодавно українські виробники сірчаної кислоти були на межі зупинки.

Російські та білоруські компанії намагалися знищити виробництво української вибухівки та урану, а їхні українські партнери в цьому допомагають. Таку думку ЗМІ висловив президент Союзу хіміків України Олексій Голубов.

"Нещодавно українські виробники сірчаної кислоти були на межі зупинки через значно занижені ціни російського і білоруського імпорту та його істотного зростання. Але справа тут не лише в економіці. Спроби росіян разом з українським металургійним лобі знищити внутрішнього виробника кислоти і поставити цілі галузі в залежність від імпорту небезпечні для обороноздатності нашої держави", - сказав він.

Голубов нагадав, що сірчана кислота є незамінним компонентом не лише у промисловості, але й у видобутку і збагаченні уранової руди і виготовленні вибухівки та боєприпасів.

"Російські виробники та їхні українські партнери вкладають великі кошти у монополізацію ринку в Україні. Шкода, що їм допомагають і деякі українські посадовці. Новий сплеск піар-кампанії на підтримку російсько-білоруського імпорту стався після недавнього рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ). Мінекономрозвитку після звернення українських виробників ввело квоти на імпорт кислоти протягом 3-х років. Росіяни та їхні українські партнери тепер намагаються скасувати це рішення", - зазначив президент Союзу хіміків України.

За словами Голубова, "металургійне лобі" хоче зберегти свої високі доходи і через ЗМІ розгорнуло масштабну кампанію.

"Українців залякують економічним "армагедоном" (включно з нібито падінням курсу гривні, відключенням цілих міст від тепла тощо) - все це не відповідає дійсності. А рішення МЕРТ спрямоване на захист внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції з боку російського бізнесу. Вітчизняний виробник здатний легко забезпечити весь попит на сірчану кислоту, у тому числі для потреб оборони", - підкреслив він.

Голубов також нагадав, що російський і білоруський продукт є відходом виробництва в нафтохімії і кольоровій металургії, тому ціни на нього значно менші собівартості сірчаної кислоти українських виробників. Це не дозволяє їм конкурувати з росіянами і білорусами на рівних умовах і могло призвести до залежності України від імпорту вибухівки та урану.