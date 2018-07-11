«Укроборонпром» змінює систему закупівель

Нова модернізована система повинна замінити різні електронні торгові майданчики, які зараз використовуються на підприємствах.

Державний концерн «Укроборонпром» модернізує систему прозорих закупівель, яка стане єдиною для всіх підприємств-учасників концерну та буде використовувати останні інноваційні рішення, розроблені українськими IT-спеціалістами.

Читайте також«Укроборонпром» скоротив свій адміністративний апарат на 40%

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

«Нова модернізована система повинна замінити різні електронні торгові майданчики, які зараз використовуються на підприємствах. Вона повинна прозоро охопити комерційні, некомерційні і допорогові торги, мати механізми автоматизованого контролю, планування закупівельної діяльності, а також інші вимоги замовника», - сказано в повідомленні.

В «Укроборонпромі» додали, що для вибору найбільш ефективного шляху модернізації системи закупівель концерн провів нараду з представниками найпотужніших майданчиків електронних торгів.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.