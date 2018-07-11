В Україні продовжують зростати ціни виробників промпродукції

14:52, 11 липня 2018
Промисловість
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем - травнем 2018 року - ціни виробників промпродукції в червні зросли на 1,1%.

З початку року - до грудня 2017 року - ціни виробників промпродукції зросли на 7,9%.

У повідомленні зазначається, що дані наводяться без урахування окупованих територій Криму, Севастополя, а також окупованої частини Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні в травні 2018 року в річному вираженні зросли на 16,5%.

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Теги: #промвиробництво#промпродукція