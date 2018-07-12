Стокгольмський арбітраж розірвав договір про спільну діяльність між "Укргазвидобування" і "Карпатигаз"

Суд встановив, що договір був порушений як шведською Misen Enterprises AB (акціонер «Карпатигазу»), так і самим «Карпатигазом».

Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма (Швеція) розірвав договір про спільний видобуток природного газу, який був укладений між державною компанією «Укргазвидобування» та приватною компанією «Карпатигаз».

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Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укргазвидобування".

"Після тривалого судового розгляду Арбітражним інститутом торгової палати Стокгольма прийнято часткове рішення (partial award) у справі за позовом «Укргазвидобування» до «Карпатигаз», Misen Enterprises AB (Швеція, акціонер «Карпатигазу») про розірвання договору про спільну діяльність (СД). Зазначеним рішенням суд розірвав договір СД, чим задовольнив одну з вимог "Укргазвидобування", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, суд встановив, що договір СД був порушений як Misen Enterprises AB (не повністю внесена частка в СД, тільки 3,9 млн дол. замість 12,5 млн дол.), так і «Карпатигазом» ( не поставило передбачені договором вимірювальні станції).

Відзначається, що з цих причин договір СД був розірваний.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року держкомпанія «Укргазвидобування» звинуватила свого партнера в рамках договору про спільну діяльність - приватну компанію «Карпатигаз» - у відмові виконувати свої зобов'язання, а саме фінансувати і добудовувати дожимнокомпресорні станції.

В липні 2016 року "Укргазвидобування" звернулася до Стокгольмського арбітражу з позовом про розірвання договору з «Карпатигаз» і Misen Enterprises AB, а також про стягнення збитків від цієї діяльності. Пізніше, на початку вересня 2016 року і лютому 2017 року представники держкомпанії звинувачували «Карпатигаз» в порушенні стабільної роботи дожимнокомпресорних станцій.

Довідка УНІАН. «Карпатигаз» є учасником договору про спільну діяльність з компанією "Укргазвидобування" і модернізує її діючі свердловини. При цьому газ, видобутий понад норму, зазначену в договорі, розподіляється між учасниками спільного договору. Компанія «Карпатигаз» - дочірня компанія шведської Misen Energy АВ.

«Укргазвидобування» – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить понад 70%. 100% акцій компанії належать державному холдингу «Нафтогаз України». У 2017 році компанія збільшила видобуток на 4,8% - до 15,3 млрд куб. м.