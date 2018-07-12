Рада дозволила підприємствам "Укроборонпрому" не віддавати борги Росії

В Україні не визнаватимуться рішення іноземних судів у справах щодо стягнення боргів зі стратегічних підприємств ОПК на користь держави-агресора.

Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором та/або державою-окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку (реєстраційний номер 6697).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 244 народних депутата за мінімальної необхідної кількості у 226 голосів.

Цим законом у Законі України "Про міжнародне приватне право" встановлюється, що в Україні не можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах щодо стягнення заборгованості з підприємства оборонно-промислового комплексу, внесеного до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави на користь юридичної особи держави-агресора та/або держави-окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави-окупанта.

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Відповідне положення вноситься і до Закону України "Про виконавче провадження".

Також у Законі України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку", зокрема, передбачається установити, що відносно зобов’язань щодо стягнення заборгованості, де кредитором (стягувачем) є юридична особа держави-агресора та/або держави-окупанта або юридична особа з іноземними інвестиціями чи іноземне підприємство держави-агресора та/або держави-окупанта, а боржником - підприємство ОПК, яке внесене до переліку об'єктів держвласності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, примусове виконання рішень щодо стягнення заборгованості не допускається.

Крім того, встановлюється, що підлягають зупиненню вже відкриті та не допускаються до відкриття нові виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо стягнення заборгованості зі стратегічних підприємств ОПК.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів схвалив стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року, розроблену Міністерством економічного розвитку і торгівлі.