«АрселорМіттал Кривий Ріг» заявив про відмову в постачанні сірчаної кислоти від українських виробників

За словами заступника гендиректора АМКР, «АрселорМіттал Кривий Ріг» споживає 2,5-3 тис. т цієї сировини в місяць.

Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг», що входить до транснаціональної корпорації ArcelorMittal, заявляє про відмову ПАТ «Сумихімпром» та ДП «Східний ГЗК» поставляти сірчану кислоту на підприємство без пояснень причин.

Про це повідомив Володимир Ткаченко, заступник генерального директора АМКР, в ході першого засідання Моніторингової групи з питань виробництва та імпорту сірчаної кислоти при Державної регуляторної службі України.

«Зараз ми стикаємося з відсутністю сірчаної кислоти на внутрішньому ринку. Чому ми веземо сировину з Білорусі? У нас немає вибору, ми не можемо купити сірчану кислоту в Україні», - сказав він.

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За його словами, «АрселорМіттал Кривий Ріг» споживає 2,5-3 тис. т цієї сировини в місяць. Крім того, він нагадав, що комбінат інвестував близько $170 млн. у будівництво нових коксових батарей.

«Очікували, що з осені вони запрацюють на повну потужність, але зараз це під питанням», - зазначив Ткаченко.

При цьому, як зазначив заступник гендиректора, державні підприємства - «Сумихімпром» і Східний ГЗК, які виробляють сірчану кислоту в Україні – не є власниками цієї продукції.

«Вони працюють за давальницькими схемами і не можуть нічого продавати. Тому ми змушені працювати з третіми особами, з трейдерами. Ми пишемо листи в «Сумихімпром» і Східний ГЗК, телефонуємо – жодної відповіді, вони йдуть у відмову», - підкреслив Ткаченко.

При цьому він зазначив, що Жовті Води, де знаходиться Східний ГЗК, знаходиться поруч з Кривим Рогом.

«Ми весь час купували сірчану кислоту в Жовтих Водах, але ми в такому становищі, що не можемо купити», - констатував він.

Ткаченко нагадав, що два тижні тому на АМКР склалася критична ситуація, коли сірчаної кислоти вистачало тільки на 1,5 дня роботи.

«Довелося довозити сировину автомобільним транспортом з Білорусі. Зараз у нас тижневий запас цієї сировини. Це ненормальна ситуація», - зазначив заступник гендиректора АМКР.