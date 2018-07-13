Рада виділила 1,4 мільярда на дотації держшахтам

Спочатку пропонувалося виділити 2,8 мільярда гривень дотацій, але сума була зменшена в два рази.

Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету України на 2018 рік, згідно з яким, на дотації державним вугільним шахтам буде додатково виділено 1,4 мільярда гривень з метою підтримки вугільної галузі країни до моменту завершення процесу її реформування.

Читайте також"Смотрящі" паразитують на держшахтах, їх потрібно садити до в'язниці – прем'єр

За ухвалення законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" щодо належного фінансового забезпечення державного сектора вугільної галузі" (№8362) за основу та в цілому проголосував 261 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Доповідаючи по законопроекту, народний депутат України Михайло Бондар (фракція "Народний фронт") повідомив, що спочатку документом пропонувалося виділити 2,8 мільярда гривень дотацій, але сума була зменшена в два рази.

"Розуміючи, що зараз важка ситуація і дефіцит бюджету, ми цю цифру зменшили до 1,4 мільярда гривень", - сказав Бондар.

Присутній в парламенті в ході обговорення законопроекту прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що ці кошти дозволять провести модернізацію держшахт і вивести галузь із боргів.

"Це планова історія змін, так як ми бачимо, що виробництво на держшахтах дорожче, ніж вугілля коштує на ринку. Тут питання модернізації, а на модернізацію необхідні кошти. Для того, щоб отримати ці кошти, необхідно вивести галузь з боргів. Тому ми цим зараз займаємося", - сказав прем'єр.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, завданням цього законопроекту є забезпечення належного функціонування вуглевидобувних підприємств та забезпечення теплових станцій України енергетичними ресурсами у вигляді вугільної продукції за рахунок власного видобутку.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін передбачив у державному бюджеті на 2018 рік 1,3 мільярди гривень на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств. В середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 мільйонів гривень на погашення боргів по зарплаті.

За даними Міненерговугілля, станом на 1 березня 2018 року заборгованість по зарплаті шахтарям становила 167,1 мільйона гривень.

Постійні борги по зарплаті перед шахтарями є наслідком складного фінансового становища державних шахт. Дефіцит коштів у вугільному секторі викликаний тим, що собівартість видобутку вугілля (в середньому 2937 гривень за тонну) перевищує відпускну ціну на паливо (2535 гривень за тонну).

На початку квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман зажадав, щоб керівники держшахт, які не будуть виплачувати вчасно заробітну плату шахтарям, були звільнені.